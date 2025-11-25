‘Kadın hakları Cumhuriyetin ilanıyla gelişti’

Çankaya Belediyesi ve Tüm Bel-Sen, dün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir söyleşi düzenledi. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyelerin Görevleri” başlığıyla Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu’nda yapılan söyleşide, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan ve Av. Huriye Karabacak konuştu.

Sarıhan konuşmasında, Türkiye’de kadının insan hakları mücadelesinin cumhuriyetin ilanından sonra daha da gelişkin hale geldiğini belirtti. 1990’lı yıllardan sonra kadınların şiddetten korunmak amacıyla birlikte mücadeleye başladığını ve çeşitli dernekler kurulduğunu ifade etti.

Sarıhan, kadın hareketinin ilk dayanaklarının 3 Mart Devrim Yasası olduğunun altını çizdi. Medeni Yasa’da ilerici ve aydınlanmacı değişiklikler gerçekleştirildiğini ve bunun şiddetten koruma noktasında bir güvence niteliğinde olduğunu söyleyen Sarıhan, İstanbul Sözleşmesinin kadınları şiddet görmeden korumak için güvence sağladığını ama 2021 yılında kadınların kazandığı hakların bir gecede ellerinden aldığını vurguladı.

Sarıhan ayrıca 28 Aralık’ta kadınlara yönelik her türlü eşitsizliklere ve baskılara karşı bir kadın mitingi düzenleneceğini de duyurdu.

Karabacak da kadın haklarındaki yasal kazanımlara ve bunların nasıl geliştiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.