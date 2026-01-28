Kadın ortağını darbedip yaralayan erkeğe ödül gibi ceza: İndirimli 2,5 yıl hapis ve tahliye!

Çiğli'deki bir emlakçıda geçen yıl 15 Ekim'de birlikte emlakçılık yapan Songül Çolak ile Erdal E. arasında ofiste 'çiçek' yüzünden tartışma çıktı.

Çolak, çiçeğin saksısındaki toprağı ofisin önündeki çöp kutusuna boşalttığı sırada Erdal E. tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Çolak, Erdal E.'den şikayetçi oldu. Vücudunda kırık olan Çolak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Erdal E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çolak'ın elinde çiçekle ofis dışına çıkıp saksıdaki toprağı döktüğü, arkasından gelen Erdal E'nin kendisini ittiği görüntülerde yer aldı.

'TAHLİYE EDİLDİ'

Başlatılan soruşturmanın ardından Erdal E. hakkında 'Kadına karşı tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada 15 Ocak'ta karar çıktı.

Erdal E., ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda Çolak'ta 4'üncü derecede kırık meydana gelmesi sebebiyle verilen ceza 3 yıla çıkarıldı. Bu ceza da sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle indirim yapılarak 2,5 yıla indirdi.

Erdal E. cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi. Erdal E, 'Kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.