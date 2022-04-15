Kadın ve öğrenci kenti Efeler

15 Nisan 2022 Cuma, 05:51

Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevleri’nin üçüncüsü ile gençlerin bilgiye erişim adresi haline gelen kitap kafelerin beşincisi Umurlu Mahallesi’nde hizmete girecek.

Yeni kitap kafe ve Hanımevi’nin açılış törenine Efeler halkını davet eden Başkan Atay, “İki açılış için hazırlıklarımızı tamamladık. Gelin bu çifte sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.

Adnan Menderes, Girne, Ata ve Orta Mahalle’de açılan kitap kafe projesi vatandaşların takdirini toplamış, kitaplıkları Efeler halkının bağışladıkları eserlerle oluşturulan kafeler, kısa zamanda gençlerin ders çalışıp kitap okumak için sıklıkla tercih ettikleri adresler haline gelmişti.

Daha önce Zafer ve Çeştepe mahallelerinde hizmete giren Hanımevleri ise kadınların sosyalleşmek için sık sık tercih ettikleri mekânlar olarak öne çıkıyor. Başkan Atay’ın pozitif ayrımcılık uyguladığı kadınlar ve gençler için hayata geçirdiği her iki proje, kamuoyu tarafından örnek sosyal belediyecilik çalışmaları olarak değerlendiriliyor.