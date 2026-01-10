Kadınlar Ankara'da yaşam hakkı için ses yükseltti: '2026 kadınların direniş yılı olacak'

Yaklaşık 60 kurum ve kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri bugün Ankara'da hakları için ses yükseltti.

Atatürk Kültür Merkezi metrosu önünde toplanan kadınlar Ankara Tandoğan Meydanı’nda yaşam haklarına, kazanımlarına sahip çıkmak amacıyla “Kadın Mitingi” düzenledi.

Miting öncesi kadınlar şarkılar ve türküler söyledi. "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganlarını attı.

Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Partili kadın milletvekilleri, CHP'li kadın milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları da katılım sağladı.

'BİR ARADAYIZ, BUNDAN BÜYÜK GÜÇ YOK'

Mitingin açılış konuşmasını 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan gerçekleştirdi.

İktidarın İstanbul Sözleşmesini ortadan kaldırmasıyla kadınlar güvencesiz hale geldiğini kaydeden Sarıhan, "Bizi suskun, her şeye rıza gösteren varlıklar haline getirmeye çalışıyorlar. Bir aradayız, bundan daha büyük bir güç yok. Kadınlar çok yaşasın, kadınların birliği daima üstün olsun" ifadelerini kullandı.

'HAYATLARIMIZ İKTİDARIN TASARRUF ALANI DEĞİL'

Mitingte kadın bileşenleri adına ortak metni KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher okudu.

İktidarın kadınlar için değil kendi varlığını sürdürmek için politika ürettiğini söyleyen Gevher, "Bizden sessizlik, itaat ve kabulleniş bekliyor. Ama buradayız. Ve buradan açıkça 'Hayatlarımız bu iktidarın tasarruf alanı değildir!' diyoruz" dedi.

'KADINLAR KARANLIĞA MAHKUM EDİLİYOR'

Geçen yıl kadınlara “aile” paketleri sunulduğunu ifade eden Gevher, bu yıla ise şiddet faillerini, tecavüzcüleri, kadın katillerini cesaretlendiren düzenlemelerle girildiğini belirtti.

İktidarın anayasayı yok saydığını ve kadınların uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını gasp ettiğini kaydeden Gevher, "Laiklik ilkesi yok sayılıyor. Kadınların yaşam tarzı ve demokratik hakları hedef alınıyor. Karma eğitimden vazgeçiliyor. Kadınlar karanlığa mahkûm edilmek isteniyor. Kadınlar için hayat her geçen gün daha güvencesiz hale getiriliyor" diye konuştu.

'HER KADIN ÖLÜMÜ KAMUSAL SORUMLULUKTUR'

"Kadınlara yaşam borcunuz var" çıkışında bulunan Gevher, "Şiddeti önlemediğiniz, hukuku işletmediğiniz, yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz, taleplerimize kulak tıkadığınız müddetçe kadınların katledilmesinin, şiddete maruz bırakılmasının sorumlusu sizsiniz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır! 6284’ü derhal ve eksiksiz uygulayın! Şüpheli kadın ölümlerini normalleştirmenize izin vermeyeceğiz. Her kadın ölümü kamusal bir sorumluluktur"dedi.

Kadınlara güvenlik vaat edildiğini ama yaşamlarının korunmadığını dile getiren Gevher "Çünkü güvenlik, kadınları korumak üzerinden değil; kadınları denetlemek üzerinden tarif ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

'KADIN YOKSULLUĞU DERİNLEŞİYOR'

Kadın emeğini değersizleştiren, kadınları kamusal yaşamdan dışlayan politikalara razı olmadıklarını vurgulayan Gevher, "Buradayız çünkü; kadın yoksulluğu derinleşiyor. Erkek şiddetinin yanında denetimsizlik ve aşırı kar hırsıyla yaşamlarımız yok sayılıyor. Bu düzen engelli kadınları yok sayıyor. Bakım ihtiyacı olan kadınları görünmez kılıyor. Engelli kadınlar şiddete uğruyor ama çoğu zaman anlatamıyor. Belediyelere el konulmasına, irademizin gasp edilmesine, seçilmiş belediye başkanları ve eş başkanlarının tutuklanmasına, kayyum atanmasına karşı irademize ve seçme seçilme hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. Yüzyıllardır katliamlara ve asimilasyonlara maruz bırakılan, kimlik mücadelesi veren, inançları yok sayılan, eşit yurttaşlık talep eden Alevi kadınlar için buradayız. Aralık ayı boyunca emekçiler, emekliler, kadınlar 2026 yılı bütçesi için alanlardaydı. Yapılan bütçeden gördük ki; Bütçede savaşa kaynak var. Bütçede silaha kaynak var. Bütçede ranta kaynak var. Ama kadınlara yok! Bakım emeğine yok! Şiddetle mücadeleye yok! Bu bütçe eşitsizliğin bütçesidir! Bu bütçe erkek şiddetinin zeminini büyüten bütçedir! Biz savaş için değil; eşit, özgür, güvenli bir yaşam için bütçe istiyoruz!" dedi.

'2026 KADINLARIN DİRENİŞ YILI OLACAK'

Suriye'deki sivil katliamlara sessiz kalmayacaklarını belirten, Filistinli kadınlara selam gönderen ve mülteci kadınlarla yan yana olduklarını belirten Gevher, "2025’i “Aile Yılı” ilan edenlere 2026 yılının 'Kadınların Direniş Yılı' olacağını söylemek için burada olduklarını ifade etti. Sonrasında ortak metnin Kürtçesi ve Arapçası da okundu. Miting sonunda yine şarkılar söylendi ve kadınlar dans etti.