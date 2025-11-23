Kadınlar Ankara ve Eskişehir’de alanlara çıktı: ‘Kadın cinayetleri politiktir, asla yalnız yürümeyeceksin!’

Ankara’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Genç Feministler Federasyonu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ’ın katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen kadınlar, “Kadın ölümlerine hayır” dövizleriyle Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan Platform temsilcisi Işıl Kurt, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılmadığını belirterek, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği gerçektir. Şüpheli ölümler kadın cinayetlerini geçti; bu ülkenin Aile Bakanı bunun sorumluluğunu taşımaktadır” dedi. Kurt, açıklamasında Orta Doğu’da özgürlük mücadelesi veren kadınlara da dayanışma mesajı gönderdi.

ESKİŞEHİR: “BİZ HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ”

Eskişehir’de İsmet İnönü Caddesi’nde toplanan kadınlar “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadın cinayetlerini durduracağız” ve “Kadın cinayetleri politiktir” sloganlarıyla yürüdü. Basın açıklamalarını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına Esra Doğan, Genç Feminist Platformu adına ise Nesrin Uzun okudu.

Esra Doğan, geçtiğimiz 25 Kasım’dan bu yana 282 kadının öldürüldüğünü, 287 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, “Ölümler şüpheli, iktidarın ihmali kesin” dedi. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Doğan, 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmaması nedeniyle kadınların korunmadığını vurguladı.

Genç Feminist Platformu’ndan Nesrin Uzun ise, şüpheli ölümlerin “intihar” ya da “kaza” denilerek kapatıldığını söyledi. Rojin dosyasında iki erkeğe ait DNA’nın bir yıl boyunca saklanmasının adli süreçlerdeki ağır ihmalleri gözler önüne serdiğini belirtti: “Bu münferit değil, sistematik bir cezasızlık politikasıdır.”

Kadınlar açıklamalarında, “Bir kadını bile geride bırakmayacağız. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Biz çoğunluğuz, biz haklıyız, biz kazanacağız” mesajı verdi.