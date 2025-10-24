Kadınlara fuhuş yaptıranlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kadınları Yalova'ya getirip fuhuş yaptırdıkları tespit edilen S.Y., G.N. ve Ö.Ö. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde çok sayıda dijital materyal ve 4 bin 500 lira ele geçirildi. Yabancı uyruklu 4 kadın, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.