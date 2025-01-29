Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:40

Son yıllarda kafelerde sık sık tartışma konusu olan 'masa tarifesi', özellikle üniversite bölgelerinde yaygın bir norm haline gelen durum, müşterilerin kafede oturabilmek için belirli aralıklarla sipariş vermesini zorunlu tutmakta. Peki, Kafelerde masa tarifesi uygulaması başladı mı, yasal mı? Masa tarifesi nedir?

MASA TARİFESİ NEDİR, YASAL MI?

Kafelerde çay, kahve gibi siparişlerin belli bir süre sonra verilmemesi durumunda işletmelerin süreye göre ekstra bir ücret yansıtmaya başladığı belirtiliyor.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda işletmenin ürünlerine peş peşe zamlar yapmasına neden olurken, fiyatlardaki artışla sınırlı kalmayan birçok kafe, 'masa tarifesi' adı verilen yeni bir ticaret modelini uygulamaya aldı.