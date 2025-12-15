Kağıthane’de sinirlenip direkleri tekmeledi: Ağaçlara zarar verdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 10:31:00
DHA
Kağıthane'de gece yarısı yolda yürüyen bir kişi kaldırımdaki direkleri tekmeledi. Niye sinirlendiği bilinmeyen kişi hırsını bir süre sonra ağaçlardan çıkardı. Kökünden çıkardığı ağaçlara zarar veren kişinin hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde caddede yürüyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle kaldırımdaki direkleri tekmelemeye başladı.

Sırayla direklere tekme atan kişi hızını alamadı kısa süre sonra bu kez kaldırımda bulunan ağaçlara yöneldi.

Siniri yatışmayan şüpheli kaldırımda bulunan ağaçlara müdahale etmeye başladı ardından da sağa sola yatırarak zarar verdi.

Ağacı toprağından çıkaran şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

