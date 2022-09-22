Kağıthane'de apartman önüne park ettiği için bayıltana kadar darbettiler!
Kağıthane'de komşular arasında başlayan park yeri tartışması, sopalı kavgaya dönüştü. Apartmanlarının önüne araç park ettikleri gerekçesiyle, bir baba ve oğula saldıran bina sakirleri, sürücüyü bayıltana kadar darbetti.
Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçen 17 Eylül Cumartesi gece saatlerinde, bir baba oğul, oturdukları sitenin karşısındaki apartmanın önüne araçlarını park etti. Bina önündeki dubaları kaldırarak aracı park eden sürücüye, apartman sakinleri tepki gösterdi. Bu tepkiye rağmen araç kaldırılmayınca tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle binadan çıkan ve araçlarıyla gelen apartman sakinleri baba oğlu sopalarla saldırdı. Sürücü baygınlık geçirerek yere düşmesine rağmen tekme darbeleriyle darbedildiği dikkat çekti. Park yeri kavgası çevredeki insanların müdahalesiyle sona erdi.
Yaşanan tartışma ile baba ve oğlunun darp edilmesi sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bina sakinlerinin araçlarını park eden baba oğul ile tartıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi apartmandan sakinleri baba oğlunu sopalarla darbediyor.
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