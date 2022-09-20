Metrobüste koltuk verme kavgası
Metrobüste iki yolcu arasında koltuk verme tartışmasında kavga çıktı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çekerken metrobüsteki diğer yurttaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı.
Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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