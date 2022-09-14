Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Kağıthane Sadabad Viyadüğü Okmeydanı istikametinde bir kamyonet yola devrildi
İstanbul Kağıthane Sadabat Viyadüğü'nde hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki taşlar yola devrildi.
TEM bağlantı yolu Okmeydan'ı istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, kamyonetin kaldırılması için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
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