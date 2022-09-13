Palet hırsızları yakalandıkları adamın üzerine kamyoneti sürdü
Esenyurt'ta bir fabrikadan palet çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kişinin üzerine kamyonet sürdü.
İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde bir fabrikanın önüne parkeden kamyonetin içindeki iki çocuk, giriş kapısından atlayarak bahçedeki tahta paletleri çıkardı. Dışarıda bekleyen 3 kişi de gözcülük yaptı.
Tahta paletleri kamyonete yükleyen hırsızlar, çevredeki bir kişi tarafından fark edildi. Kamyonetin önüne geçerek plakasını almaya çalışan kişinin üzerine kamyoneti süren hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.
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