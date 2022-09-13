Palet hırsızları yakalandıkları adamın üzerine kamyoneti sürdü

Esenyurt'ta bir fabrikadan palet çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kişinin üzerine kamyonet sürdü.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 10:36
Palet hırsızları yakalandıkları adamın üzerine kamyoneti sürdü
Abone Ol google-news

İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde bir fabrikanın önüne parkeden kamyonetin içindeki iki çocuk, giriş kapısından atlayarak bahçedeki tahta paletleri çıkardı. Dışarıda bekleyen 3 kişi de gözcülük yaptı.

Tahta paletleri kamyonete yükleyen hırsızlar, çevredeki bir kişi tarafından fark edildi. Kamyonetin önüne geçerek plakasını almaya çalışan kişinin üzerine kamyoneti süren hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.
 


hırsız Esenyurt Kamyonet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler