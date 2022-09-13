Palet hırsızları yakalandıkları adamın üzerine kamyoneti sürdü

13 Eylül 2022 Salı, 10:36

İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde bir fabrikanın önüne parkeden kamyonetin içindeki iki çocuk, giriş kapısından atlayarak bahçedeki tahta paletleri çıkardı. Dışarıda bekleyen 3 kişi de gözcülük yaptı.

Tahta paletleri kamyonete yükleyen hırsızlar, çevredeki bir kişi tarafından fark edildi. Kamyonetin önüne geçerek plakasını almaya çalışan kişinin üzerine kamyoneti süren hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.

