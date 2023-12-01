Kağıthane'de silahlı saldırı: Şüpheli motosikletini bırakıp kaçtı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:09

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:09

Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde, saat 00.00 sıralarında maskeli olduğu iddia edilen ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi 09 ADH 121 plakalı motosiklet ile ilerlerken, caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı.

Saldırıda ölü ya da yaralı bulunmazken maskeli saldırgan, motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Bu sırada, saldırganın olay yerinde bıraktığı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar, yanan motosikleti yangın tüpleriyle söndürürken durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli ile saldırıya uğrayan kişinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.