Kahramankazan Belediye Başkanı: 'Cumhurbaşkanımızın aleyhinde konuşan defolsun gitsin'

15 Şubat 2022 Salı, 10:28

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Başkan böyle uyardı: Defolup gitsin" başlıklı köşe yazısında, Kahramankazan Belediyesi Meclisi’nde geçen bir konuşmayı aktardı. Öztürk'ün aktardığına göre, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeyi ve Erdoğan'ı eleştiren çalışanları tehdit ettiği konuşmasında, "Çıkacak kendini bilmez birisi ağzını ayıra ayıra bu ülkenin cumhurbaşkanını eleştirecek, ağzını ayıra ayıra bu belediyenin başkanını eleştirecek. Bu çatı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde konuşan olursa defolsun gitsin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım ama burada hassas olduğumuz konularda sinir uçlarıyla oynamaya birileri yeltenirse eğer arkadaşlar bunun faturasını da kendisi öder. Gözyaşı dökmeyin. Bu uyarıların, ikazların amacı siz gözyaşı dökmeyin diye."

Saygı Öztürk'ün köşesine taşıdığı Oğuz'un ifadeleri şöyle:

"Size özellikle söylemek istediğim bir konu var: Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedim ama hiç kimse de Kahramankazan belediyesinin sinir uçlarıyla oynamaya kalkmasın. Bu çatı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde konuşan olursa defolsun gitsin arkadaşlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALEYHİNDE KONUŞMAK NE DEMEK YA?"

"Bu mesajın ne anlama geldiğini anlamayan arkadaşlar varsa tekrar söylüyorum: Bu çatı altında Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde davul çalan kim varsa defolsun gitsin. Şimdi hangi safta duracaksa dursun. Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde konuşmak ne demek arkadaşlar yaa."

"İmzaladığımız bu toplu sözleşmeyle birlikte işçilerimiz üstünde disiplin maddelerini tekrar düzenlemiş olduk. Ben buradaki arkadaşlarımızdan bir şey istiyorum: Sadece işinizi düzgünce yapın. Onun dışında diğer çalışan arkadaşlarımız zafiyete uğratacak laflar, dedikodular peşinde koşmayın. Koşan arkadaşlarımıza diyorum ki; Bak 1.5 sene tıkadım şu kulakları, gözlerimi kapadım. Görmezden, duymazdan geldim. Amma huylu huyundan vazgeçmezse eğer, kusura bakmayın yollarımız ayrılır arkadaşlar. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım ama burada hassas olduğumuz konularda sinir uçlarıyla oynamaya birileri yeltenirse eğer arkadaşlar bunun faturasını da kendisi öder. Gözyaşı dökmeyin. Bu uyarıların, ikazların amacı siz gözyaşı dökmeyin diye.

"İKAZLARIMI DİKKATE ALIN Kİ ÜZÜLMEYESİNİZ"

Ağzımızdan çıkan laflara sahip olmazsak, hakim olmazsak, kime ve neye hizmet ettiğimizi hesaplayamazsak, hangi kuruma ve hangi devlete ait olduğumuzu bilemezsek ait olduğunuz yere gidersiniz arkadaşlar. İkazlarımı dikkate alın ki üzülmeyesiniz. Kendini buraya ait hissetmeyen arkadaşım ait olduğu yere gitsin. Belediyenin bütün ekonomik imkanlarını biz zorlayacağız bütçeye ekstra yük gelecek bunu karşılayacağız. Bunun karşısında da çıkacak kendini bilmez birisi ağzını ayıra ayıra bu ülkenin cumhurbaşkanını eleştirecek, ağzını ayıra ayıra bu belediyenin başkanını eleştirecek. Hadi ya… Yarın başına taş düştüğü zaman ‘Niye düştü?' diye sorma. Bundan düştü. Sebebi bu işte. Bundan dolayı düştü."