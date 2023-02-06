Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Türkiye felaketi konuşurken ATV 'Müge Anlı' programını yayımladı
Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremi konuşurken ATV 'Müge Anlı' programına devam etti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
30'dan fazla artçı depremin yaşandığı felakette, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yüzlerce kişi enkazın altında kaldı.
MÜGE ANLI PROGRAMINA DEVAM EDİLDİ
Depremin ardından tüm televizyon kanalları gündüz kuşağı programlarına ara verip felaket bölgesinden yayın yapmaya başladı. Ancak iktidara yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki ATV ise akışını değiştirmedi.
Kanalda haftaiçi her sabah 10.00'da başlayan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bugün de yayımlandı.
Müge Anlı’nın programında, Kızılay’a bağış için bir SMS bildirisi dışında depreme ilişkin hiçbir içerik yer almadı.
TEPKİLERİN ARDINDAN YAYINA BAŞLADI
ATV uzun bir süre sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ardından depreme ilişkin yayın yapmaya başladı.
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