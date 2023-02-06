Son dakika... Kahramanmaraş depremi: Son 500 yılda bölgede bu boyutta bir deprem olmadı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:03

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 323 kişinin yaralandığı açıklandı.

10 ilin etkilendiği ve Türkiye tarihindeki en büyük 3’üncü deprem olarak kayıtlara geçtiği kaydedilen depremin büyüklüğünü AFAD 7,4, Kandilli Rasathanesi de 7,5 olarak duyurdu.



İki kurum da 12.45 sıralarında depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize ettti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) ise büyüklüğünü 7,8 olarak açıkladığı deprem ile ilgili konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçı, "Yaklaşık 400-500 yılda bu boyutlarda bir deprem olmamış bu bölgede" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 4. seviye alarm verdiği ve uluslararası camiadan yardım talebinde bulunduğu deprem, geçmişte yaşanan büyük depremleri de bir kez daha akıllara getirdi.

1500'LERDEN BU YANA 23 BÜYÜK SARSINTI

Topraklarının büyük bölümü fay hatları üzerinde olan Türkiye'de, 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda büyüklüğü 7 ve üstü olan 23 deprem yaşandı. Geçtiğimiz yıl 33 bin 824 yer sarsıntısı kaydedilirken, 2020 yılında gerçekleşen büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısının 322 olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE, ÜÇ FAY HATTININ MERKEZİNDE YER ALIYOR

Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alan Türkiye, sınırları içerisindeki Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağında yer alıyor.

Türkiye, 10 Eylül 1509'da 7,2 büyüklüğünde "Büyük İstanbul Depremi", 23 Şubat 1653'de 7,5 büyüklüğünde "Doğu İzmir Depremi", 17 Ağustos 1668'de 8 büyüklüğünde "Anadolu Depremi", 10 Temmuz 1688'de 7 büyüklüğünde "İzmir Depremi", 3 Nisan 1881'de 7,3 büyüklüğünde "Sakız Adası Depremi" ve 10 Temmuz 1894'te de 7 büyüklüğündeki "İstanbul Depremi" ile sarsıldı.

Ayrıca 9 Ağustos 1912'de 7,3 büyüklüğünde "Mürefte Depremi", 18 Kasım 1919'da 7 büyüklüğünde "Ayvalık Depremi" ve 7 Mayıs 1930'da ise 7,6 büyüklüğünde "Hakkari Depremi" meydana geldi.

Bugüne kadar Türkiye'de meydana gelen depremler ve ortaya çıkan ağır bilançolar şöyle:

ERZİNCAN DEPREMİ

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da yaşanan 7,9 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi yaşamını yitirdi, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin binada hasar meydana geldi.

ÇALDIRAN DEPREMİ

24 Kasım 1976'da Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Çaldıran bucağında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 232 binada hasar oluştu.

GÖLCÜK (KOCAELİ) DEPREMİ

17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, 45 saniye sürdü. Depremde 18 bin 373 kişi yaşamını yitirirken, 25 bin kişi de yaralandı.

DÜZCE DEPREMİ

12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen ve 30 saniye süren 7,2 büyüklüğündeki depremde 894 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 679 kişi de yaralandı.

BİNGÖL DEPREMİ

1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl'de yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 176 kişi yaşamını yitirdi, 625 binada da hasar meydana geldi.

VAN DEPREMİ

23 Ekim 2011'de Van'ın Tabanlı Köyü'nde meydana gelen ve 25 saniye süren 7,2 büyüklüğündeki depremde, 601 kişi yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ DEPREMİ

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 22 saniye süren depremde 41 kişi yaşamını yitirirken, 1466 kişi de yaralandı.

İZMİR DEPREMİ

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen depremde 116 kişi hayatını kaybetti, 1034 kişi ise yaralandı.