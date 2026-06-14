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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

14.06.2026 11:49:00
Güncellenme:
DHA
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta dün akşam yangın çıkan tekstil fabrikasındaki hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.
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Erkenez Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, üretim sırasında makinenin biri aniden alev aldı.

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İlk müdahaleyi işçiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ise, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Söndürme çalışmaları sırasında 1 işçi ile 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın ise, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana geldi.

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Söndürme çalışmaları kapsamında duvarları iş makineleriyle yıkılan fabrikadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

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