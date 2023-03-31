Kahramanmaraş'ta 120 konteynerin kurulumu tamamlandı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:35

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, binlerce personeli ile deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Kahramanmaraş’da da konteyner kent kuruldu. Kahramanmaraş Narlı Beldesi’nde Konak Meydanı, Saat Kulesi, Atatürk büstü ve İzmir sokaklarının yer aldığı konteyner kent depremzedeler için hazır hale getirildi. İzmir'i temsilen 232 konteyner için altyapı oluşturulan alanda 120 konteynerin kurulumu tamamlandı. Deprem bölgesindeki ziyaretlerine Adıyaman’dan başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geceyi Narlı beldesinde konteyner kentte geçirdi. Sabah saatlerinde ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Birimi Koordinatörü Kerim Özer ile incelemelerde bulunan Başkan Soyer, örnek bir konteyner kent ortaya çıktığını söyleyerek tüm büyükşehirler için örnek teşkil edeceğini belirtti.

SOYER: 120 TANESİNİN MONTAJI BİTTİ

16 dönüm arazi üzerinde 232 konteyner için altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “120 tanesinin de montajı bitti. Tamamen iç tefrişi de tamamlandı. Pis su, temiz su altyapısı, şofben, mutfak, yataklar ve dolaplarıyla 120 konteynerimiz hizmet verecek. Geriye kalan 112 konteyner için de arkadaşlarımız hazırlıkları tamamladı. Her birine minnettarım. Her birine çok teşekkür ediyorum. Burada çalışmak İzmir'de çalışmaya benzemiyor. Koşullar çok daha ağır. Bütün bunları aşarak büyük bir vicdanla, yüce gönüllülükle bu işi yaptılar” dedi.

“İNANILMAZ BİR İŞ YAPMIŞSINIZ”

Koordinasyon biriminde görev alan personelle de bir araya gelen Başkan Soyer, “İnanılmaz bir iş yapmışsınız. Deprem bölgesine üçüncü gelişim. Bu kadar organize, mükemmel tasarlanmış ve yapılmış bir konteyner kent görmedim. Hiçbir yerde görmedim. Gerçekten olağanüstü bir iş yapmışsınız. Ne kadar zor koşullar altında yaptığınızı biliyorum. Kıymetli hale getiren de bu. Bir eli yağda bir eli balda çalışmamışsınız. Bu eser başka bir şey. Dışarıda kalmış insanların hayatını kurtaracak, çocuklarına nefes aldıracak, ‘çok şükür başımın üzerinde bir çatım var’ deyip huzurla yaşayacakları bir alan yarattınız. Bunun bedeli ödenmez. Değeri eşsiz kıymette. Bana gurur duymak düşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi hiç kuşkunuz olmasın en başarılı işi ortaya koyandır. Bunu dışarıdan bir göz olarak söylüyorum” diye konuştu.

Başkan Soyer, Narlı'da depremzede vatandaşları ziyaret etti ve esnafla buluşarak hayırlı işler diledi. Sonrasında Çiğli Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Soyer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Soyer'in deprem bölgesindeki programı bugün ve yarın da devam edecek.