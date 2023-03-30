Tunç Soyer’den Erdoğan’a yanıt: İlk günden beri buradaydık

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 20:41

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 20:41

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından dört kentte afet koordinasyon merkezi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaraları sarmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün yeniden deprem bölgesine giderek Adıyaman Tabip Odası paydas¸lığında yapılan ve 150 yas¸am konteyneri ic¸eren konteyner kenti ziyaret etti. Başkan Soyer, Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı da bir araya geldi.

SOYER: BU ENKAZIN ALTINDAN KALKACAĞIZ

Konteyner kent ziyaretinde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Burada yaklaşık 4 bin kişiye sıcak yemek vermeye devam ediyoruz” diyen Soyer, “Konteyner kentimizin eksikleri hala var, mefruşat, mobilya, klima, şofben… Onları da kısa zamanda tamamlayacağız. Burada çalışan arkadaşlarımın her biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kahramanları. Adıyaman Tabip Odası ile beraber çalışıyoruz. Hem Tabip Odamızın çok değerli üyeleri, hem Büyükşehir ve İZSU'nun çok değerli çalışanlarıyla iftihar ediyoruz. İlk günden beri buradaydık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini en güçlü şekilde buraya taşımaya gayret ettik. Yaralar sarılana kadar, yüzler gülene kadar burada varlığımızı sürdüreceğiz. Diliyorum ki, el ele bu büyük enkazın altından kalkacağız. İzmir'de olsak da yüreğimiz buradaki kardeşlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'A YARDIM DEVAM EDİYOR

Büyük afetten sonra Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere belde ve ko¨yler de dahil olmak üzere hizmet vermeye başladı. Kentte çocuk evi, çocuk parkı, kütüphane, sosyal tesis, çamaşırhane, revir, dis¸ u¨nitesi ve kadın dogˆum muayene u¨nitesini ic¸eren konteyner depremzedelere hizmet veriyor. Bugu¨ne kadar 166 bin 400 kis¸ilik yemek, 191 bin 300 gıda paketi, 40 bin 154 hijyen, 61 bin 188 su, 89 bin 890 parça kıyafet, 9 bin 828 çocuklar ic¸in su¨t, 7 bin 504 bebek maması, 18 bin 120 bebek bezi, 317 c¸adır, bin 509 yatak, yorgan ve battaniye, 411 uyku tulumu bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da toplam 389 evin bulunduğu iki konteyner kent inşa ediyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart’ta katıldığı bir televizyon kanalında muhalefetin büyükşehir belediyelerinden hiçbirinin deprem bölgesinde olmadığını iddia ederek, “Yaptıkları herhangi bir şey yok. 11 vilayette, Elazığ hariç hepsini gezdim, hiçbir zaman oralarda gerçekten muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suiistimal, ayrıştırma üzerine bir tarzla hareket ediyor. Partimizin büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, istisnasız sağolsunlar, kardeş belediyeler ilan etmek suretiyle kendilerine zeminler oluşturdular, çalışıyorlar” dedi.