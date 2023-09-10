Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Eşini tüfekle katletti!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 07:06

Güncelleme: 10.09.2023 - 07:06

Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle 45 yaşındaki İ.Y, tartıştığı eşi F.Y’yi (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.



Olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.