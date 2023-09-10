Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Eşini tüfekle katletti!
Kahramanmaraş’ta bir erkek, tartıştığı kadını tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle 45 yaşındaki İ.Y, tartıştığı eşi F.Y’yi (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
KADIN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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