Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemi’ne ait çeşitli materyaller ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:40
Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikke, taş, metal obje, kılıç ve çömlek, 3 altın ayar suyu, 3 mercek, 1 tarihi eser arama amaçlı el detektörü, 1 dijital tartı, 1 yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan el ile kullanılan metal çubuk ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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