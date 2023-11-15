Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:40

Güncelleme: 15.11.2023 - 18:04

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikke, taş, metal obje, kılıç ve çömlek, 3 altın ayar suyu, 3 mercek, 1 tarihi eser arama amaçlı el detektörü, 1 dijital tartı, 1 yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan el ile kullanılan metal çubuk ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.