Kahveciyi öldüren sanık yeniden yargılandı: Cezası 12 yıla düştü

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta 23 Mayıs 2022'de kahvehane sahibi Süleyman Cingöz ile müşterisi Ozan G. tartıştı.

Tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker'i kahveye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker, eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü ağır yaraladı. Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C. de ellerine geçirdiği sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker'e vurdu.

Süleyman Cingöz, hayatını kaybetti, diğer 3 kişi de birbirlerinden şikayetçi oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında olay sonrası tutuklanan müşteki sanık Ömer Alp Göker hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet istendi.

Tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama'dan dava açıldı.

'HAYATIM KARARDI'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Mart 2023'te görülen davanın 3'üncü duruşmasında son sözleri sorulan müşteki sanık Ömer Alp Göker, "5 kişi üstüme saldırdı. Süleyman'ı öldürme kastım yoktu. Kendisini ne tanırdım ne de bilirdim. Burası normal bir emeklinin gidip, çay içtiği ve gazete okuduğu bir kahvehane değildi. Gece geç saatlere kadar açık bir kumarhaneydi. Ben oraya kuzenim Ozan'ı almaya gitmiştim. Bana küfredip, saldırmaya başladılar. Benim yarım saat içinde hayatım karardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Alp Göker'i, 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Ozan G.'nin ise 'Yaralama' ve 'Suç üstlenme' suçundan 10 ay hapis, tutuksuz sanıklardan Hacı Osman C.'nin de 'Yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, sanık B.C.'nin ise aynı suçtan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Müşteki sanık Ömer Alp Göker’in avukatı Mustafa Erkul ile taraf avukatlarının itirazı sonrası dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Diğer sanıklara verilen cezalar kesinleşirken, Göker'in avukatının kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası bozma kararı verdi.

Kararda, "Dosya kapsamına göre; maktul ile sanık arasında ani gelişen kavga sırasında, sanığın yanında bulunan bıçak ile sol bacağından tek isabetle yaralayarak maktulün ölümüne sebebiyet verdiği olayda; maktul ile sanık arasında öldürmeyi gerektirir husumet bulunmadığı, sanığın eylemini ciddi bir engel hal olmaksızın kendiliğinden sonlandırdığı, maktuldeki isabet yeri ve sayısı dikkate alındığında ortaya çıkan kast ve iradesinin öldürmeye yönelik olduğunun şüpheli kaldığı anlaşıldığından eyleme bağlı kastının 'yaralama' olduğu kabul edilerek, 5237 sayılı Kanun'un 87/4’üncü maddesinin ikinci cümlesi uyarınca 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu 'Kasten öldürme' suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanık Ömer Alp Göker ile avukatı Mustafa Erkulu hazır bulundu. Ölen Cingöz'ün şikayetçi yakınları duruşmaya katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Göker, "Benim yarım saat içinde hayatım karardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım. 4 yıldır cezaevindeyim. Keşke olmasaydı. Pişmanım. Ailem mağdur, tahliyemi istiyorum” dedi. Duruşma savcısı da Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ederek, sanığın bu yönde cezalandırılmasını istedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda sanığın suç vasfının değişmesi nedeniyle 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce Göker'e 16 yıl hapis cezası verdi. Heyet ardından ilk 'haksız tahrik' eyleminin kimden kaynaklandığının belirlenememesi nedeniyle sanığa 'haksız tahrik' indirimi uyguladı ve cezasını 12 yıla düşürdü.

Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulanmazken, Ömer Alp Göker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.