Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraldı

13.11.2025 16:23:00
Antalya’nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp kesici aletle yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, kesici aletle yaraladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü. Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

