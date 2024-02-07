Kalıcı yaz saati için MEB velilerin isteğini iletmedi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Başta öğrenciler olmak üzere yurttaşların tepkisine neden olan kalıcı yaz saati uygulamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı topu Milli Eğitim Bakanlığı’na attı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrencilerin zifiri karanlıkta evden çıkıp, okula gittiklerine, çalışanların gün ağarmadan yola çıkmak durumunda kaldıklarına dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar soru önergesine verdiği yanıtta, İTÜ tarafından yapılan analizlere işaret etti. Bayraktar, “Tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konulmuştur” dedi.

Bayraktar, eğitim sisteminde tekli öğretimin 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretimin ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirildiğine işaret ederken “07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelmektedir. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bakanlığımıza yaz saati uygulamasının değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir talep iletilmemiştir” dedi.