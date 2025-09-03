Kampüs güvenliği için yapılan başvuru cevapsız kaldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir düğün organizasyonunda çalışan 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Cinayet “eli silahlı biri nasıl kampüse girebildi” sorusunu gündeme getirirken “düğüne geldim” diyen Kurtuluş’un hiçbir aramaya tabi tutulmadan kampüse alındığı iddia edildi.

Öte yandan kampüste düğün olduğu zamanlar davetli listesinin güvenlik görevlilerine verildiği belirtilirken 30 Ağustos günü listenin olmadığı öne sürüldü. Olaydan yaklaşık bir ay önce CİMER üzerinden yapılan bir başvuruda, Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan güvenlik birimlerine ilişkin kadro dağılımı, görevlendirmelerin hangi kriterlere göre yapıldığı ve güvenlik yöneticilerinin yetki durumuna ilişkin sorular yer aldı.

Rektörlük, 25 Ağustos tarihli cevabında doğrudan sayı ya da isim paylaşmadı. Atamaların 657 sayılı Devlet Memurları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yapıldığını belirtmekle yetindi. Soruların önemli bir kısmı ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekçesiyle yanıtsız bırakıldı.