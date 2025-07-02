Kamu işçileri Zonguldak’ta meydanlardan seslendi: 'Alın terimizin hakkını istiyoruz'

1 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamaları kapsamında, Zonguldak’ta da Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde Madenci Anıtı önünde kamu işçileri bir araya geldi.

TÜRK-İŞ öncülüğünde düzenlenen eylemde, kamu çerçeve protokolü görüşmelerinde Hükümet’in TÜHİS aracılığıyla sunduğu ve işçiler tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirilen ücret zam teklifleri protesto edildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in TÜRK-İŞ’in bildirisini okuduğu basın açıklamasına, maden ve MTA işçilerinin yanı sıra TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların temsilcileri, emekçiler ve Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri de katıldı.

"ALIN TERİMİZİN HAKKINI İSTİYORUZ"

Basın açıklamasında konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, görüşmelerde hükümetin yalnızca bir maddeye teklif sunduğunu belirterek, "Ücret maddelerini dile bile getirmiyorum. Bu, emeğimize ve alın terimize yapılan bir saygısızlıktır" dedi. Yeşil, işçilerin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, "Bizler sadaka istemiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hükümetin sunduğu sefalet zammını kabul etmiyoruz. Bugün burada bunun için meydanlardayız" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİNİN EMEĞİ YOK SAYILIYOR"

Yeşil’in okuduğu TÜRK-İŞ bildirisiyle, hükümete ve kamuoyuna işçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve talepleri bir kez daha iletildi. Bildiride, "Geçim derdi büyüdü, bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır" denilirken, kamu işçilerine önerilen ücret artışının gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığı belirtildi.

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşçiyiz biz işçi… Hakkımızı alana kadar, direne direne kazanacağız. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile pazarda yaşanan gerçeklik arasında dağlar kadar fark var. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK raporlarına değil, işçinin boş tenceresine bakın. Yanlış hesaplarınızın faturasını biz emekçilere ödetemezsiniz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek talep ediyoruz."

SLOGANLARLA DESTEK VERDİLER

Basın açıklaması süresince işçiler, "Emeğin Başkenti şanlı Zonguldak", "Direne direne kazanacağız", "İş ekmek yoksa barış da yok", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Zafer direnen emekçinin olacak" gibi sloganlarla taleplerini dile getirdi.

TÜRK-İŞ’in ülke genelinde başlattığı eylem sürecinin devam edeceği bildirildi.