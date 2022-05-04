Kanadalı şirket ağaçları kesti, yeniden yeşillendirme sözünü rafa kaldırdı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Çanakkale’de, Kaz Dağları’nın Kirazlı bölgesinde 350 bin ağacı keserek siyanürle altın çıkarma çalışmaları yapan Kanadalı Alamos Gold şirketinin 10 yıllık ruhsat süresi, 2019’un ekim ayında dolmuş, şirketin orman kullanım izni kamuoyunda oluşan büyük tepki nedeniyle iptal edilmişti.

Ağaç kesimi yapılan alanda başlaması gereken rehabilitasyon çalışmaları ise üç yıldır hâlâ yapılmadı. Çevrecilerin, bölgenin rehabilite edilmesi için yaptığı başvurularda ise henüz sonuç alınamadı. Bölgede yaşanan gelişmeleri Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ile konuştuk.

350 bin ağacın kesildiği alanda son durum nedir?

Evet, uzun soluklu mücadelemizin, bir yıllık çadırlı direnişin ardından Alamos Gold’un aldığı ruhsat uzatılmadı. Şirketin yıllık işgalinin ardından tüm orman izinleri de iptal edildi ve alanı boşaltarak Kaz Dağları’ndan çekilmek zorunda kaldı. Şirketin ruhsatının uzatılmamasının ardından bizler, alanın acilen rehabilite edilmesini istedik.

Rehebilitasyon yapıldı mı? Sorumlular konu hakkında size hangi bilgileri verdi?

Bu amaçla Orman Genel Müdürlüğü’ne hem CİMER’e hem de ıslak imza ile birçok başvuruda bulunduk. Sorularımıza her zaman “Rehabilitasyon projesi hazırlanmakta ve ödenek çıkarılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir” diye yanıt verildi. En son yazdığımız dilekçeye de “Rehabilitasyon projeleri hazırlanmakta, proje harcamaları şirketin yatırdığı ağaçlandırma bedelinden karşılanacaktır. Yeterli olmaması durumunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden şirketin yatırdığı teminattan istenecektir. Yine de yeterli olmaması durumunda şirketten yasal yollarla tahsil edilecektir” denildi.

‘TÜRKİYE'YE UMUT'

Doğa talanına başından beri en çok karşı çıkan isimlerdensiniz. Yaşanan süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Kirazlı mücadelesi uzun soluklu ve çok başarılı bir mücadele oldu. Başarılı olunmasında direnişin kitleselliğinin, tüm Türkiye’den ve yurtdışından destek bulmasının ve çadırlı direnişin çok büyük önemi var. Türkiye’ye umut oldu. Son noktasına kadar hep birlikte direnilirse başarılı olunacağının somut örneği... Fazıl Say’ın ve diğer sanatçılarımızın da desteği çok önemliydi.

Sonraki adımınız ne olacak?

Orman İdaresi’nin rehabilitasyon konusundaki yavaş hareket etme tavrından endişe duyuyoruz. Bu gecikme ya da geciktirme proje alanının başka bir şirkete verilme olasılığını artırıyor. Bu ihtimal ise çok can sıkıcı. O nedenle konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Demokratik kitle örgütlerini de sürece dahil ederek bir an önce yapılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda eylemlerimiz devam edecek.