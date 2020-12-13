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Gökdemir son olarak şunları kaydetti:

"Kaz Dagˆları’nda bulunan bir çok endemik bitki, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmakta. Binlerce bitki florası bulunan bo¨lgede,70 şifalı endemik bitkinin 32’si dünya da sadece Kaz dağlarında bulunmaktadır. Özellikle bölgedeki arıcılarımızın ballarımızın prolin ve antioksidan değeri yabani sarımsak ve endemik flora zenginliği nedeniyle çok yüksek çıkmakta."

Öte yandan, 5 yıl önce bir doğaseverin Kaz Dağları gezisi sırasında Troia Antik Kenti'nde ilk kazıyı gerçekleştiren İngiliz Arkeolog Frank Calvert'in, 1863 ve 1865 yıllarında aile bireyleriyle birlikte, Kazdağları'nda Çoban Paris Mağarası olarak anılan mağarayı ziyaret ettiği ve duvara isimlerini kazıdığı ortaya çıkmıştı.