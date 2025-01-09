‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tahliye oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada ‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan 28 yaşındaki Ferdi Gülezen, yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tahliye oldu
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DHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:43

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülezen, 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TAHLİYE OLDU

Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. 


Etiketler: #Kandıralı Ferdi #Ferdi Gülezen #Tahliye

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