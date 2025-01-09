Tuğçe Tayfur iğnelerle ayakta duruyor... Ferdi Tayfur'un damadı ilk kez konuştu!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:44

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:44

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 4 Ocak Cumartesi günü hayata veda etti. Sanatçı için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenirken, cenaze namazı Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı.

CENAZEDE TARTIŞMA

Cenaze töreninde, Ferdi Tayfur’un tabutu başında beklenmedik bir tartışma yaşandı. Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Tayfur’un bir yeğeni olduğu iddia edilen kişi arasında gerginlik çıktı. Tartışma sırasında “O buraya gelmeyecek” şeklinde bağırışlar duyulurken, küfürleşmeye varan anlar yaşandı.

Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın, cenazede yaşananların ardından sessizliğini bozarak TV100’e konuştu.

Aydın, “Çok üzgünüm. Eşim için endişeleniyorum. Tuğçe Hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor, hamile. Ferdi Bey güzel bir insandı, Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

KIZININ NİKAHINA KATILMADI

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe’nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve nikahına katılmamıştı. Sanatçı, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla yaptığı açıklamada, kızına “Soyadımı kullanma” çağrısında bulunmuştu.

Tuğçe Tayfur, babasının bu çıkışının ardından, “Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? Olmazsa yüzde 58 hisse mi istiyorsun?” diyerek tepki göstermişti.

NECLA NAZIR’DAN TEPKİ

Tartışmalara Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır da dahil oldu. Nazır, “Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Beni konuşturmayın, sabrımın sonundayım” diyerek tepkisini dile getirdi.

MİRAS TARTIŞMASI

Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının kızını mirastan men etmeyi planladığını açıkladı. Tamgüç, “Ferdi Abi, Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı ve milyonlarca lira verdi. Buna rağmen tartışmalar çıkıyor” diyerek, vasiyet ve miras konusundaki iddialara netlik kazandıracaklarını belirtti.