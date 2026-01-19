Kar yağışı etkisini sürdürüyor: Üsküdar'da otomobil bahçeye uçtu

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi.
Eski Hüseyin Efendi Sokak’tan caddeye doğru ilerleyen 21 yaşındaki Nurdeniz Tuğ idaresindeki 34 GGP 245 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kayarak önce park halindeki bir araca, ardından bir yayaya çarptı.
DUVARI AŞTI, BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Kaymaya devam eden otomobil bahçe duvarını aşarak boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Bahçeye ters düşen otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.