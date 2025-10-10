Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Türkiye ekim ayının ortalarına yaklaşırken sonbaharın etkisini tüm yurtta göstermeye başladı. Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin altına inerken, yağışlı hava da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları hafta sonuna karşı uyardı.

CUMARTESİ AKŞAMI VE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Prof. Dr. Şen, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceğini belirterek, “Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de Erzurum ve Erzincan’da sulu kar şeklinde görülebilir” dedi.

SICAKLIKLAR ÖNCE DÜŞECEK SONRA YÜKSELECEK

Sıcaklıkların batı kesimlerde sabit kalacağını, doğu bölgelerinde ise 6-7 dereceye varan geçici bir düşüş yaşanacağını aktaran Şen, “Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak” bilgisini paylaştı.

2 BÖLGEYE LODOS UYARISI

Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli lodos beklendiğini belirterek, “Lodosun saatteki hızı 60-70 kilometreye kadar çıkacak” uyarısında bulundu.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların şiddetleneceği bölgeleri sıralayan Şen, “Güneydoğu Anadolu’da yağmur etkili olacak. Sivas, Erzincan, Kastamonu ve Batı Karadeniz’in büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. Cumartesi günü bu bölgelerde dikkatli olunmalı. Batı Karadeniz kıyılarında birkaç yıl önce yaşanan sel ve su baskınlarını tekrar görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.