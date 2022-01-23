Kar yağışı sonrası İstanbul'da trafik ne durumda? Harita kırmızıya döndü
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği de etkiledi. Gece saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı.
İstanbul’da dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle art arda uyarılar geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Kıymetli Hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır” uyarısında bulundu.
YOĞUNLUK YÜZDE 58’E YÜKSELDİ
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da trafikte büyük yoğunluk oluştu. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu yüzde 58’e çıktı.
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