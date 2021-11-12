Karabağlar'da kentsel dönüşüm ranta dönüştü

12 Kasım 2021 Cuma, 08:04

Karabağlar’ın üçte birlik bölümünü kapsıyan 16 ayrı mahallede ve 540 hektarlık alanda yaklaşık on yıl önce başlayan kentsel dönüşüm projesinde yurttaş mağdur oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cennetçeşme- Limontepe bölgesinde yürütülen, 100 bini aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren projede ne hedeflenen 17 bin konutun yıkımı yapılabildi ne de yerlerine yapılacak 34 bin konutun inşaatına başlanabildi. Projeye rant ve kamu yararına aykırı olduğu gibi gerekçelerle itiraz eden yöre halkı ise yaşanan belirsizlik nedeniyle evlerine çivi dahi çakamadıklarını söyledi ve isyanın eşiğine geldiklerini duyurdu.

9 DEFA DAVA AÇILDI

Riskli alan kararının iptali ve projenin kamu yararına aykırı olduğu iki ayrı etabı için hazırlanan imar planlarının iptali için bölge halkı 10 kez imar planlarına itiraz etti, 9 sefer de iptal davası açtı. Davaları kazanan 16 mahallenin sakinlerinin bu mücadelesi dönüşümün de tıkanmasına yol açtı. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak tek bir yıkımın dahi yapılmadığı riskli alanda yaşam aynen devam ederken “Yenitepe” olarak adlandırılan proje alanına da kimse taşınmadı. Bunun üzerine bakanlığın yapımını geçen aylarda tamamladığı yeni konutlar bir anda ticari projeye dönüştü. Binlerce konut TOKİ vasıtasıyla satışa çıkarıldı.

On yıla yakın süredir bölgede eziyetle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, “Riskli alan kararının alınmasından itibaren taleplerimiz, mağduriyetlerimiz görmezden gelindi. Buranın riskli alan olduğuna dair hiçbir bilimsel veri yok. Bizi taşımaya kalktıkları ve yeni çok katlı blokların yapıldığı yer heyelan bölgesi, eski dere yatağı. Meslek odalarının ve belediyelerin bu konuda açıkladığı raporlar, itirazlar en başından beri görmezden gelindi. Başka bir alanda konut yaptılar, onları parayla satıyorlar. İşin özeti budur. Şimdi sözde dönüşüm diye yaptıkları o konutları biz almadık diye parayla satıyorlar. Böyle kentsel dönüşüm olur mu? Bu proje aslında ticari bir proje olmuştur” dedi.

Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Ecevit, “Evlerimizi 60 bin liradan alıp bizi 200-300 bin lira da borçlandırmaya kalktılar. Buna karşı çıktık. Biz ilk günden beri anayasal hakkımız olan barınma hakkına göz diken bu anlayışa, ranta ve inşaat şirketlerine çıkar sağlayan bu düzene karşı mücadele ediyoruz. Bizim esas talebimiz riskli alan kararının kaldırılması ve yapılacak imar düzenlemesiyle vatandaşa kendi başına binasını yenileyecek fırsatın verilmesidir” diye konuştu.