Karabük'te NATO Zirvesi kapsamında eylem yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, zirve süresince milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda, Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek resmi bayram, anma programları, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlı etkinlikler hariç olmak üzere, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmeye yönelik her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin 1 Temmuz 2026 saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar il genelinde yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, alınan kararın kamu düzeni, genel asayiş ve güvenliğin korunması ile ihtimal provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla uygulamaya konulduğu kaydedildi.