Karabük’te orman yangını 2. gününde... Müdahale sürüyor!

Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçe ve illerden Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol almak için gece karadan müdahaleyi sürdürürken, sabah saatlerinde de helikopterle havadan müdahaleye devam edildi.

"KISA SÜREDE YAYILABİLİYOR"

Gece yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınının kontrol altına alınması ile ilgili devletin tüm kurumlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirterek, “Yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman hızlı yayılıyor. Harmancık köyünde 10 hanede yaşayan 18 vatandaşımız can güvenliği nedeniyle kısa süreli tahliye edildi, yangın riskinin ortadan kalkmasının ardından evlerine güvenli şekilde yeniden döndüler. Yangının çıktığı bölgenin rakımı yüksek, mevsim kurak ve rüzgar güçlü esiyor. Bu nedenle yangın kısa sürede yayılabiliyor. Şu an için herhangi bir evin zarar görmesi söz konusu değil. Gün batımına kadar 5 helikopter ile müdahale edildi, an itibarıyla yangına 164 araç ve 590 personelle karadan güçlü şekilde müdahale ediliyor. İnşallah yangının tamamen kontrol altına alındığı haberini hep birlikte paylaşırız" diye konuştu.