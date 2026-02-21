Karabük'te otel yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yeni Mahalle'deki bir otelin zemin katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan 9 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.