Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:05

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:31

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karabük Üniversitesi'nin Instagram 'itiraf sayfası'nda siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin iddiaları gündem olmuştu. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatmıştı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanlamıştı.