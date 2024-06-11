Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:12

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:12

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı ihbarıyla çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese baskın yapan jandarma ekipleri horoz dövüşü yapıp bahis oynayan 15 şüpheli ile 1 organizatörü gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından dövüştürülmek için hazır tutulan 31 horoza el konuldu. Evde yapılan aramada 16 horoz taşıma çantası ele geçirildi.

Horoz dövüşünü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15 şüpheliye ise toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.