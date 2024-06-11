Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı

Karabük'te horoz dövüştürüp bahis oynatanlara yönelik, jandarmanın düzenlediği baskında 1’i organizatör 16 şüpheli gözaltına alındı, 31 horoza el koyuldu. 15 şüpheliye toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:12
Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı ihbarıyla çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese baskın yapan jandarma ekipleri horoz dövüşü yapıp bahis oynayan 15 şüpheli ile 1 organizatörü gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından dövüştürülmek için hazır tutulan 31 horoza el konuldu. Evde yapılan aramada 16 horoz taşıma çantası ele geçirildi.

Horoz dövüşünü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15 şüpheliye ise toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.


karabük haberleri horoz dövüşü haberleri horoz haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza

Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza
Böylesi görülmedi: Tavuk mu horoz mu?

Böylesi görülmedi: Tavuk mu horoz mu?
Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüştürmüşler

Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüştürmüşler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler