Karabük'te 'horoz dövüşü'ne baskın: 27 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:25

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:27

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük merkezde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 yaralı horoz ve 3 taşıma çantası ele geçirildi.

BİR KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Dövüşü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer 26 şüpheliye ise "kumar oynamak"tan toplam 280 bin 395 lira idari ceza uygulandı.