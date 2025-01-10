Karabük'te eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 3 kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karabük'te eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 3 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:48

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçuyla ilgili teknik çalışma yapıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #fuhuş #Kütahya

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