Karaburun ‘mis kokulu festivale’ hazır

21 Ocak 2022 Cuma, 07:03

İki gün boyunca İzmir’den ve farklı illerden yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivalde, yerel üretici stantlarında yöresel lezzetlerin yanı sıra nergis satışı da yapılacak.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, festivale üç gün kala ilçede hummalı bir çalışmanın sürdüğünü belirterek “Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için tüm üreticilerimiz ile birlikte hazırlanıyoruz. Festivalimiz nergis çiçeğinin yanı sıra zingatadan dede sarığına, keşkekten öküz köftesine, keçi peynirinden hurma zeytinine ve onlarca çeşit reçellerimize kadar, Karaburun’a özgü damak çatlatan yemeklerimizin, tatlılarımızın, yöresel lezzetlerimizin resmi geçidine sahne olacak” dedi.

Cumartesi günü yerel üretici stantlarının açılacağı festivalin ilk gününde nergis korteji ve bandosu, Narkissos temalı canlı heykel gösterileri, ressam Feriha Dağlı’nın “Nergis Kokar Tuvalim” isimli resim sergisi ziyaretçileri karşılayacak. Halk dansları gösterileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri, yarışmalar ve söyleşiler olacak. Akşam ise Özgür Şahin-Hazal Şahin Konseri, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İkinci gün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu gösterisi, Bubble şov, Nihat Özdal ile “Koku Kültürü ve Yavaş Koku” söyleşisi, Geleneksel Nergis Kraliçesi Yarışması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Konseri ziyaretçilerle buluşacak.