Zonguldak Karadeniz Ereğli'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Özellikle çarşı merkezinde yağmur suyu giderlerinin tıkanması nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

Yolun bazı bölümleri ile çok sayıda işyeri sular altında kalırken, esnaf dükkanlarına dolan suyu tahliye edebilmek için büyük çaba harcadı. Belediye ekipleri de taşkın yaşanan bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

Yağış sırasında trafikte de aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yollarda biriken su nedeniyle mahsur kaldı. İlçe genelinde kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandığı bildirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yağışların aralıklarla devam edebileceğini, ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.