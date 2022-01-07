Karadeniz’de balıkçıların ağları çöp ile doldu
Doğu Karadeniz’de kıyılara kontrolsüz dolgu ve derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşıyor. Denizlerde kirliliğe yol açan atıklar, balıkçıların ağlarına takılarak hasar veriyor.
Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Biyoçeşitliliği ve balıkçılığı korumak için acilen gerekli önlemleri alarak denizlerimize giren plastik miktarını azaltmak, durdurmak ve mevcut plastiği de uzaklaştırmak zorundayız. Yoksa yakın gelecekte denizlerimizde balıktan çok plastik olacak” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, sahillerde denizi atıklardan arındırıyor. Dalgıçların katılımıyla Adnan Menderes sahilinde yapılan çalışmada denizden çok sayıda atık toplandı. Çalışmada bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler çıkarıldı. Ayrıca denizin dibinden çıkarılanlar arasında tekne kalıntısı, sandalye ve meyve kasası gibi materyaller de yer aldı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- 'O maskeleri çöpe atın'
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- Ünlü bankadan kritik Bitcoin tahmini
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı
- Eski Sovyet ülkelerinden Kazakistan kararı
- 'Cübbeli'den Erdoğan'a tepki