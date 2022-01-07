Karadeniz’de balıkçıların ağları çöp ile doldu

Doğu Karadeniz’de kıyılara kontrolsüz dolgu ve derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşıyor. Denizlerde kirliliğe yol açan atıklar, balıkçıların ağlarına takılarak hasar veriyor.

Cemil Ciğerim
07 Ocak 2022 Cuma, 04:00
Karadeniz’de balıkçıların ağları çöp ile doldu
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Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Biyoçeşitliliği ve balıkçılığı korumak için acilen gerekli önlemleri alarak denizlerimize giren plastik miktarını azaltmak, durdurmak ve mevcut plastiği de uzaklaştırmak zorundayız. Yoksa yakın gelecekte denizlerimizde balıktan çok plastik olacak” dedi. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sahillerde denizi atıklardan arındırıyor. Dalgıçların katılımıyla Adnan Menderes sahilinde yapılan çalışmada denizden çok sayıda atık toplandı. Çalışmada bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler çıkarıldı. Ayrıca denizin dibinden çıkarılanlar arasında tekne kalıntısı, sandalye ve meyve kasası gibi materyaller de yer aldı. 


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