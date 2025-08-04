Karaman'da skandal olay! 'Müdürden koruma altındaki genç kıza taciz' iddiası

Karaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü S.B., devlet koruması altında olan ve koruyucu aile yanında kalan bir genç kıza tacizde bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Aile ortamında büyüyen ve müdürün tacizine maruz kalan genç kız suç duyurusunda bulundu.

Taciz iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Olayla ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı.

"ADI GEÇEN PERSONEL GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bağlı kuruluşlarımızdan birinde görev yapan bir personel hakkında ortaya atılan taciz iddiaları üzerine, ilgili merciler tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından disiplin soruşturması yürütülmekte olup, adı geçen personel geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuz, sürecin ilk anından itibaren gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Adli ve idari süreçler devam etmekte olup, yargı ve yetkili disiplin mercilerinin vereceği kararlar doğrultusunda tüm işlemler eksiksiz şekilde yerine getirilecektir" denildi.

M ÜDÜR DE KORUYUCU A İLEYMİŞ

Kız çocuğunu taciz eden müdür S.B’nin de koruyucu aile olduğu ve kimsesiz bir kız çocuğunu evlat edindiği öğrenildi.

AYNI KURUMDA BİR BAŞKA SKANDAL!

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Önceki yıllarda şehit yakını bir kadın çalışanın, İl Müdür Yardımcısı İ.K., tarafından tacize uğradığı iddiaları gündeme gelmiş ve iddiaların ardından İ.K, zorunlu emekliliğe ayrılmıştı.