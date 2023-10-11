Karaman'da acı olay: Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Karaman’da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:34
Karaman'da acı olay: Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
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Feci kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Furkan Topçu (28) yönetimindeki 16 BCF 356 plakalı motosiklet, alt geçitte seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı.

KURTARILAMADI

Kaza sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından motosiklet otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans KARAMAN

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