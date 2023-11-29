Karaman’da motosikletler çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Karaman’da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Mümine Hatun Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.S.A. (15), yönetimindeki 70 ABV 201 plakalı motosiklet ile U.P. (16), idaresindeki 70 BA 042 plakalı motosiklet Peyami Safa ile Milli Müdafaa Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet ile sürücüleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüleri kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücülülerden E.S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- Bakanın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt
- Özel'den tüm partilere 'işbirliği' çağrısı