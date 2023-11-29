Karaman’da motosikletler çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:36

Kaza, Mümine Hatun Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.S.A. (15), yönetimindeki 70 ABV 201 plakalı motosiklet ile U.P. (16), idaresindeki 70 BA 042 plakalı motosiklet Peyami Safa ile Milli Müdafaa Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet ile sürücüleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüleri kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücülülerden E.S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.