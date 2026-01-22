Karayolları Genel Müdürlüğü, 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki, Karayolları 150 sözleşmeli personel alımı ne zaman? KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KARAYOLLARI 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Karayollar Genel Müdürlüğü, 2026 yılında bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurularda, 2024 KPSS (B) grubu puan türünde, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KGM personel alımı başvuruları, 16- 30 Ocak 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

KGM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

- Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması.

Özel şartlar ve gerekli belgeler hakkında detaylara ise KGM personel alımı ilanından erişilebilir.

KGM PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında:

77 Büro personeli (lisans ve önlisans mezunu),

23 İnşaat mühendisi,

19 Ulaştırma teknikeri,

14 İnşaat teknikeri,

5 Elektrik elektronik mühendisi,

4 Makine mühendisi,

3 Harita mühendisi,

2 Jeoloji mühendisi,

1 Çevre mühendisi,

1 Makine teknikeri,

1 Elektrik elektronik teknikeri olmak üzere toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapılacak.