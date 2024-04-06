Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?
Kargolar pazartesi günü açık mı sorusunun yanıtı, kargo gönderecek olan veya kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?
Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 6-14 Nisan tarihlerinde gün tatil yapacak. 8 Nisan Pazartesi günü ise kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?
8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.
Buna göre; Özel kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı