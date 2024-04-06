Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?

Kargolar pazartesi günü açık mı sorusunun yanıtı, kargo gönderecek olan veya kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:53
Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?
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Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 6-14 Nisan tarihlerinde gün tatil yapacak. 8 Nisan Pazartesi günü ise kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?

8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.

Buna göre; Özel kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.


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