Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:53

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:53

Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 6-14 Nisan tarihlerinde gün tatil yapacak. 8 Nisan Pazartesi günü ise kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu? Kargolar pazartesi açık mı?

8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.

Buna göre; Özel kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.