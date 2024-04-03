Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:18

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:18

Kargolar bayramda çalışıyor mu ve açık mı sorusu milyonlarca yurttaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargo firmaları bayramda dağıtım yapıyor mu?

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak