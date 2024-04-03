Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargo firmaları bayramda dağıtım yapıyor mu?
Kargoların resmi tatil dönemlerinde kapalı olması dolayısıyla çalışma takvimi merak ediliyor. Peki, Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargo firmaları bayramda dağıtım yapıyor mu?
Kargolar bayramda çalışıyor mu ve açık mı sorusu milyonlarca yurttaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargo firmaları bayramda dağıtım yapıyor mu?
KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.
8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- Kazanan adaya mazbata verilmiyor
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Belediyede in cin top oynuyor!
- Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi